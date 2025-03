"Niente acqua al lago. È una scelta politica"

PASSIGNANO SUL TRASIMENO - I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia del Trasimeno esprimono forte preoccupazione per le recenti dichiarazioni del Pd di Città di Castello in merito all’utilizzo dell’acqua della diga di Montedoglio per il lago Trasimeno. "Spieghino se davvero la chiusura dell’acqua di Montedoglio al Trasimeno rappresenti una scelta politica del partito. È opportuno – sottolineano – ricordare che i sindaci del Pd guidano dalla sua nascita l’Unione dei Comuni del Trasimeno che ha la delega diretta alla gestione del lago e che, nonostante i fondi stanziati dal 2021 per il dragaggio del bacino, ad oggi non si è riusciti a concretizzare alcun intervento risolutivo". "Nella sua recente visita al Trasimeno il commissario straordinario Nicola dell’Acqua – concludono – ha rimarcato come fondamentale l’Accordo di programma tra Umbria e Toscana per portare 10 milioni di metri cubi d’acqua dalla diga di Montedoglio e indire una conferenza di servizi per accelerare su alcune azioni come i dragaggi, smaltimento dei fanghi e manutenzione dei canali afferenti al lago. Se il Pd che guida unione e regione ha programmi diversi, sarebbe opportuno lo comunicasse".