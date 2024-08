Nicole, il sorriso di Miss Umbria : "Un sogno che diventa realtà"

"Non me l’aspettavo, davvero, ancora adesso devo realizzare d’aver vinto io. Di certo è stata un’emozione indescrivibile, ho vissuto momenti di grande ansia durante l’attesa e altri d’immensa gioia: quando ho scoperto d’aver conquistato il titolo, ho sentito di essere la ragazza più felice d’Italia". Nicole Caccavale è la nuova reginetta del Cuore Verde: domenica sera, nella finale regionale che si è svolta a “La Badiaccia“ di Castiglione del Lago, ha conquistato il titolo di Miss Umbria 2024 che la fa volare direttamente alle finali nazionali di Miss Italia. Bellissima, alta un metro e 72, capelli castani e sorriso dolce ("è il mio punto di forza" dice con orgoglio), Nicole ha vent’anni, è di Terni e studia Biotecnologie a Perugia. Il giorno dopo la vittoria, ha ancora il cuore in tumulto mentre si racconta, tra desideri, sogni nel cassetto, un futuro come cardiologa e un presente in passerella.

Nicole, davvero non pensava di vincere?

"Ovviamente ci speravo, è sempre stato uno dei miei sogni. Però non me l’aspettavo, in gara c’erano tante belle ragazze, ce la siamo giocata fino alla fine".

Come inizia quest’avventura?

"Non è certo la prima volta, fin da 15 anni ho avuto esperienze con i concorsi, a 17 ho partecipato a Miss Italia come “mascotte“. Sono una veterana, è sempre stata la mia passione e devo ringraziare mia mamma, è lei che mi ha spinto a partecipare. All’inizio ero timida e insicura, sfilare nei concorsi mi ha aiutato ad aprirmi e valorizzarmi, mi ha dato certezze. Miss Italia è il mio sogno, anche quest’anno mi sono messa in gioco. E sta andando alla grande...".

Secondo lei, perché ha vinto?

"Sicuramente per la determinazione a raggiungere questo obiettivo. Tra vittorie e sconfitte, io ho continuato sempre a sfilare, sono andata avanti, ho creduto in me stessa. Poi penso che il mio punto di forza sia il sorriso e il fatto di essere una ragazza semplice e umile".

E adesso l’aspetta la finale di Miss Italia. Con quale spirito si prepara alla nuova sfida?

"Vado per vincere, altrimenti non avrei partecipato. Intanto, dal 4 al 7 settembre, si terranno le semifinali nazionali a Numana. Sarò comunque presente e lì ci daranno tutte le informazioni e le date della finale. Il mio spirito è decisamente agguerrito".

Ci racconta cosa fa nella vita di tutti i giorni?

"Frequento l’Università di Biotecnologie a Perugia però vorrei entrare a Medicina, sono in attesa. Nel frattempo, da quando ho 15 anni ho sempre fatto l’hostess per la Ternana Calcio e da lì si sono aperte altre strade per altri eventi. Uno su tutti, il Concerto della Rai di Capodanno, un’esperienza bellissima, a fianco di tanti cantanti famosi".

Nel tempo libero ha qualche hobby, qualche passione?

"Lo sport, c’è sempre stato. Per tanti anni ho fatto danza, la mia più grande passione ma ho smesso durante il covid e non ho più ripreso. Amo molto anche il nuoto sincronizzato, mentre ora, per rimanere in forma, vado in palestra. Ma c’è una grande differenza tra fare lo sport per passione o per dovere, non c’è più divertimento. Mi piace anche passeggiare con il mio cane".

Capitolo sogni nel cassetto. Come si vede nel futuro?

"Per ora il mio sogno è entrare a Medicina. Ma da lì mi aspettano almeno 11 anni di studio visto che vorrei diventare cardiologa quindi nel frattempo spero di dedicarmi anche all’altra mia passione, la moda. Ecco, nel futuro immediato mi vedo come studentessa di medicina e modella di professione".

Intanto è la rappresentante della bellezza umbra. Si ispira a star come Monica Bellucci o Francesca Testasecca, Miss Italia nel 2010?

"Che orgoglio, magari arrivassi ai loro livelli. Per me Monica Bellucci è l’esempio di donna simbolo dell’Umbria, un ideale di bellezza che vedo come un’utopia, un sogno. Spero di non deludere la mia regione e di rappresentare al meglio l’Umbria a Miss Italia".