Nicola Mariuccini presenta “Io ti porterei“ a Palazzo Mauri

Nuova presentazione per “Io ti porterei”, il libro dello scrittore perugino Nicola Mariuccini, edito da Castelvecchi: l’appuntamento è per domani alle 17 nelle sale della Biblioteca comunale “Carducci” a Palazzo Mauri, con l’autore e Danilo Chiodetti, vicesindaco della città, per i saluti istituzionali, in un evento moderato dalla giornalista Rosanna Mazzoni.

Il libro narra la storia di una donna, Liboria, da tutti chiamata Nilde, la nonna di Mariuccini, che nell’Italia degli anni Quaranta vuole divorziare e cambiare vita a tutti i costi. Non saranno i figli né la morale dell’epoca a decidere per lei, a tenerla legata a un luogo, perché a muoverla è la ricerca dell’indipendenza.

Un romanzo che ripercorre la storia d’Italia mentre ricostruisce una toccante vicenda familiare con un padre e un figlio, due generazioni di uomini a confronto, alla ricerca di un giudizio comune sulla storia della loro famiglia.

Mariuccini ha esordito con “La prigione di cristallo“ e ha pubblicato “Nighthawks“, “Niños“ e “Avrai vent’anni tutta la vita“ di cui scrive anche l’adattamento teatrale con regia di Francesco Bolo Rossini.