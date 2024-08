Muore a 32 anni sul lavoro. Elettricista resta folgorato, il decesso in ospedale

Terni, 14 agosto 2024 – E’ morto dopo tre giorni di agonia Nicholas Colombini, elettricista 32enne ternano, padre di famiglia, che sabato era rimasto folgorato da una scarica elettrica a Quarto d’Asti, in Piemonte, mentre era impegnato in un capannone industriale. Il giovane, soccorso prima dai colleghi della ditta ternana per cui lavorava e poi dal personale di un’ambulanza del 118, era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Cardinal Massaia di Asti e ricoverato in rianimazione. Purtroppo non ce l’ha fatta. Sull’incidente sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Il 32enne, molto conosciuto a Terni anche come judoka, lascia una compagna e due figli piccoli. “Un altro incidente sul lavoro, questa volta a Quarto d’Asti - così domenica scorsa torinocronaca.it aveva ricostruito il terribile incidente– . Un giovane elettricista di 32 anni originario di Terni, impiegato presso una ditta di manutenzione, è rimasto folgorato mentre eseguiva degli interventi in un’azienda locale. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di sabato 10 agosto. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Asti. Attualmente si trova in rianimazione in gravissime condizioni. I carabinieri di Asti e lo Spersal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) sono giunti sul luogo dell’incidente per svolgere degli accertamenti”.

Nella serata di ieri la terribile notizia della morte ha colpito Terni. Straziante il post del papà Roberto, conosciutissimo e apprezzato maestro di judo, nel ricordo dell’adorato figlio. La Polisportiva Ternana “si stringe intorno al olore che ha colpito la famiglia Colombini per la perdita del caro Nicholas, atleta della sezione judo e figlio del maestro Roberto. Ti sia live la terra”.

“A titolo personale e a nome del Coni Umbria – così in un post il delegato provinciale Fabio Moscatelli –, del presidente Domenico Ignozza e del vicepresidente Moreno Rosati porgo alla famiglia Colombini e alla Polisportiva Ternana sentite condoglianze per la perdita dell’amato Nicholas”.

Commoventi i messaggi che si rincorrono sui social, i toccanti ricordi di Nicholas da parte di amici, conoscenti, compagni di pratica sportiva. Terni perde uno dei suoi figli migliori.

