Nevicata imbianca città e territorio, disagi alla circolazione

GUBBIO Ieri mattina Gubbio si è risvegliata imbiancata. Nella notte una forte nevicata ha colpito la città e il suo territorio, donando alla zona appenninica dell’eugubino-gualdese una incredibile e spettacolare atmosfera natalizia. Per gli esperti di Umbria Meteo, i fiocchi continueranno a scendere a intervalli irregolari fino alle 18 di oggi, poi la situazione dovrebbe tornare a normalizzarsi anche se non è esclusa qualche sporadica nevicata fino a domani mattina, quando dovrebbe spuntare fuori nuovamente il sole e il pericolo maggiore sarà il ghiaccio.

Per quanto riguarda la viabilità, si sono registrati alcuni disagi nella circolazione. In particolare, ieri mattina un’auto si è intraversata sul valico della Madonna della Cima, lungo la sr298 Eugubina che collega Scheggia e, appunto, Gubbio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico – per due ore circa, sul posto, si è transitato a senso unico alternato – e hanno liberato la strada dalla vettura n panne servendosi anche di un fuoristrada. Sia sulla sr298 che sulla ss452 della "Contessa" si sono subito resi operativi i mezzi spazzaneve e spargisale.

Il Comune di Gubbio, oltre a ricordare l’obbligo di catene o di pneumatici invernali, ha comunicato che la raccolta dei rifiuti (modificata in questi giorni festivi) procederà senza interruzioni, anche grazie a mezzi specializzati per raggiungere le località più impervie.