Nestlé si racconta Baci Perugina tra le icone in mostra

Per celebrare il suo 110° anniversario, il Gruppo Nestlé, ospita a Roma, a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’esposizione “110 anni di eccellenza in Italia. Un’impresa che si racconta” dedicata a Baci Perugina e SanPellegrino, icone di Italianità e protagoniste della storia del Gruppo Nestlé in Italia. Lo dimostra il caso dei Baci, l’icona della storia dolciaria italiana, nata grazie al genio creativo di Luisa Spagnoli e da sempre messaggera di amore e emozioni, prodigio della fabbrica di San Sisto.