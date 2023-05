Nelle frazioni è in arrivo la fibra ottica

TODI - Fibra ottica e banda ultralarga per la città di Jacopone in un immediato futuro. Nel centro storico e nelle frazioni sono in corso, infatti, sopralluoghi tecnici per la posa in opera della rete nell’ambito del bando ’Pnrr Piano Italia 1 Giga’. Il personale incaricato sta effettuando un’attività di censimento volta a verificare l’esistenza dei numeri civici finanziati, almeno 5.858 indirizzi, nei quali sono comprese anche tutte le frazioni del territorio tuderte.

Un’operazione che potrà durare ancora qualche settimana. "Anche ai fini della sicurezza – afferma il sindaco Antonino Ruggiano (nella foto) – si segnala che il personale incaricato deve indossare un gilet giallo con la scritta Eagleprojects e che non ha alcuna necessità di accedere nelle abitazioni, essendo l’incarico autorizzato limitato alla certificazione dei numeri civici". Seguirà la redazione dei progetti esecutivi e, in base al periodo nel quale è programma la realizzazione da parte di Tim, si procederà alla richiesta di autorizzazione per i lavori agli uffici comunali. "Intendiamo seguire con particolare attenzione questa fase – sottolinea Ruggiano – affinché l’intero territorio sia dotato di banda ultralarga. È evidente a tutti, infatti, come la presenza di una connessione veloce rappresenti ormai a tutti gli effetti un servizio essenziale, al pari dell’elettricità e dell’acqua. Il collegamento alla rete con standard adeguati è essenziale per accrescere la qualità della vita e fornire opportunità professionali a chi già è residente a chi vi vuole venire ad abitare nel nostro territorio". Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale la rete di colonnine elettriche, il piano di efficientemento degli edifici pubblici e l’intera cablatura hanno posto le basi per una città che guarda al futuro.

Susi Felceti