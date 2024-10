Nel segno di Annibale. Gli studenti fanno rivivere la seconda Guerra Punica

Annibale il cartaginese in trasferta in Spagna. Rappresentanti dell’istituto Dalmazio Birago di Passignano e Tuoro sono volati a Cartagena per la Festa annuale che ha fatto rivivere gli eventi della seconda guerra punica. Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto per il progetto Erasmus besh (Building Europe on the Steps of Annibal) dedicato alla cosiddetta “Rotta di Annibale“, ovvero allo studio del percorso compiuto dal celebre condottiero attraverso i Pirenei e le Alpi.

Un progetto a cui hanno aderito l’Istituto comprensivo Dalmazio Birago, insieme all’ITE di Busto Arsizio, ad alcune scuole francesi di Montpellier e Nimes, e spagnole di Cartagena, e che nell’arco di due anni coinvolgerà le classi prime della secondaria e quarte e quinte della primaria in molteplici attività didattiche. Dopo un primo incontro che si è svolto a gennaio a Montpellier e Nimes, la seconda mobilità si è tenuta a fine settembre in Spagna in occasione della festa annuale dei Cartaginesi e Romani, festa durante la quale per dieci giorni più di quattromila cartaginesi partecipano a questa rappresentazione che dal 1990 fa rivivere la storia e gli eventi della seconda guerra punica.

La festa si conclude con la celebre battaglia tra le truppe Cartaginesi capitanati da Asdrubale e le legioni romane capitanate da Publio Cornelio Scipione che vince e conquista la città. Durante questi giorni si è continuato a lavorare sul dossier finale che descrive la rotta di Annibale ed è stata l’occasione per condividere i lavori iniziati da ciascuna scuola coinvolta e il momento per decidere come continuare a lavorare. Il prodotto finale porterà ad una guida dettagliata del cammino di Annibale da Cartagine a Roma, con immagini mappe e descrizioni. Le scuole ospitanti sono stati i due istituti comprensivi Vincente Ros e Miralmonte.

La terza e ultima mobilità si svolgerà in Italia presso l’istituto Dalmazio Birago di Passignano e Tuoro. La scuola accoglierà i docenti francesi e spagnoli e sarà quindi l’occasione per concludere il dossier su Annibale, per condividere i lavori fatti e apportare le ultime modifiche prima di elaborare il prodotto finale che sarà una guida dettagliata cartacea, disponibile anche on line nella piattaforma geoproject e nel sito web Beshproject.eu .