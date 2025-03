Nel pacchetto di sigarette c’è la cocaina: arrestato 28enne

Nel pacchetto non c’erano sigarette, ma dosi di cocaina. Circa 7,5 grammi complessivi nei 16 involucri recuperati dai carabinieri di Perugia nel corso di una perquisizione a carico di un 28enne albanese. L’uomo è stato fermato a Ponte Felcino nel corso di controlli. Il 28enne, risultato essere senza fissa dimora, è stato notato perché, alla vista della gazzella dei carabinieri, riferisce l’Arma, avrebbe assunto un atteggiamento sospetto e guardingo. I carabinieri hanno quindi intimato al conducente di fermarsi, sottoponendolo a perquisizione che ha permesso di recuperare, come detto nascoste dentro a un pacchetto di sigarette, 16 dosi di cocaina oltre la somma contante di 305 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio ed un telefono cellulare. Pertanto l’uomo è stato condotto in caserma dove, sulla scorta degli elementi raccolti, è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice del tribunale di Perugia, al termine dell’udienza di convalida, ha confermato l’arresto, applicando all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.