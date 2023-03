Nel nome del Pozzo di San Patrizio

Il Pozzo di San Patrizio porta dell’Irlanda in Italia. Per cinque giorni, dal 13 al 17 marzo, Orvieto si tinge di verde in occasione del Saint Patrick’s Day con una serie di iniziative che avvicineranno i due Paesi idealmente collegati dal pozzo scavato nella rupe che prende il nome del santo patrono irlandese. Nella “Ireland Week @ Orvieto“, oltre al pozzo di San Patrizio dove venerdì 17 marzo si terrà una spettacolare visita a tema "tra storia e misticismo", sarà protagonista la Biblioteca comunale "Luigi Fumi" che ospiterà una esposizione di immagini storiche del Pozzo, letture, laboratori, musica e proiezioni cinematografiche in lingua originale per grandi e bambini legate all’Irlanda. L’abbraccio tra Orvieto e l’Irlanda sarà suggellato infine a tavola. Nel pomeriggio del 17, le iniziative in biblioteca saranno accompagnate da una degustazione.