Nei musei dell’Umbria ingresso libero alle donne

Oggi, in occasione della “Giornata internazionale della donna“, l’ingresso in tutti i musei e luoghi della cultura statali è gratuito per le donne. E tante sono le iniziative speciali previste nei siti dei Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali.

A Perugia, all’Ipogeo dei Volumni - Necropoli del Palazzone alle 10.:30 c’è la visita guidata “Donne Etrusche all’Ipogeo dei Volumni”, mentre il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria propone alle 16 l’incontro “I Giardini del Frontone di Perugia. Dalla Necropoli ai giorni d’oggi“, una riflessione sul valore e il ruolo del primo giardino storico della città.

Visite guidate anche all’Area Archeologica di Carsulae a Terni con “Storie al femminile” alle 15.30 (informazioni e prenotazioni allo 0744333074) e a Castello Bufalini di San Giustino dove alle 17 c’è “Donne ‘rispettabili’: mogli, madri e figlie Bufalini”.

A Spoleto, al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto ci sono visite guidate alle 11 e alle 15, mentre alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato, oggi alle 11 e alle 15 c’è la visita guidata “I Mille Volti della Rocca” e domani alle 11 la visita “Dietro l’arte: storie di donne”. E un’iniziativa gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo.

E ancora alla Necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo di Orvieto, c’è una vista guidata alle 16 a Palazzo Ducale di Gubbio altra visita guidata alle 15.30 dal titolo “Le donne di Palazzo Ducale”.