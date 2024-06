Naviga Trasimeno. Il sito ecologico a difesa del lago

CITTÀ DELLA PIEVE – È on line “Naviga Trasimeno”, il sito web interamente progettato dagli studenti della classe 5S2 dell’Istituto superiore Italo Calvino. "Dopo mesi di lavoro – spiegano dalla scuola pievese - siamo lieti di annunciare di aver consegnato al web un nuovo sito, frutto dell’attività di educazione civica che ha connesso, in un unico grande progetto, il tema del Lavoro proposto quest’anno a quello dell’educazione ambientale dell’anno precedente". Una guida fuori stagione del Lago Trasimeno: così viene definito il progetto che ha appena visto la luce. Un’iniziativa finalizzata a destagionalizzare i flussi turistici e a valorizzare le risorse locali. "Attraverso la creazione di un sito web, l’obiettivo cui hanno puntato i nostri ragazzi – aggiungono dal Calvino - è stato quello di offrire una risorsa completa per esplorare il lago Trasimeno durante tutto l’anno, includendo attività sportive e culturali, eventi locali e cucina tipica, fornendo una ricca panoramica delle offerte del lago Trasimeno al di fuori dei mesi estivi. I ragazzi hanno affrontato un compito di enorme complessità in tutte le sue fasi, dalla pianificazione all’organizzazione del lavoro, dalla gestione dei gruppi alla ricerca e selezione dei contenuti, alla stesura, revisione ed ottimizzazione dei testi, alla realizzazione grafica e al design, alla ripresa delle fotografie originali. La scelta di realizzare una guida turistica online è stata la sfida di voler affrontare una modalità innovativa, la creazione del sito ha rappresentato senza dubbio l’aspetto più complesso dell’attività".