Natura Music Festival "Evento frizzante Note con Shiva, sport, dibattito, buon cibo"

Quattro giorni dedicati alla musica, alle attività sportive e ludiche, dibattiti e workshop, solidarietà e gastronomia. Tutto questo è “Natura Music Festival, il festival differente per natura”, la manifestazione in programma dal primo al quattro giugno al campo da rugby del percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano di Perugia (dalle 17 alle una di notte). L’evento è organizzato dal Centro Sportivo Libertas Perugia, Amatori Nuoto e Natura Club con il patrocinio del Comune di Perugia. Gli organizzatori Gregorio Brugnoni e Guglielmo Duranti e il direttore del festival Francesco D’Arcangelo hanno ricordato la loro appartenenza al gruppo storico che ha dato vita alla manifestazione Color Run e hanno spiegato che "questa nuova iniziativa, oltre che dalla nostra passione per la musica, nasce dalla volontà di offrire agli artisti del posto un’occasione per emergere e per entrare in contatto con nomi già affermati, come il rapper Shiva che si esibirà la sera del 3 giugno. Siamo orgogliosi che abbia scelto proprio Perugia per la sua prima tournée".

"Questi ragazzi mi hanno ridato la voglia di fare eventi in città – ha invece detto D’Arcangelo, direttore di produzione -. Utilizziamo uno spazio pubblico per cui ringraziamo l’amministrazione comunale, che ne è proprietaria, e il Perugia Rugby, che lo ha in gestione. Presteremo particolare cura alla pulizia e all’illuminazione. Il nostro obiettivo è far sì che il festival diventi un appuntamento continuativo al percorso verde". E c’è anche l’ok del Comune: "E’ doveroso da parte dell’amministrazione sostenere manifestazioni come questa, che nasce ‘dal basso’ e, spaziando dalla musica a momenti sportivi alla sensibilizzazione su temi importanti, offre un divertimento sano e semplice".