Natale, storia e spettacolo. E il Capodanno è in piazza

Tradizione novità si incontrano in occasione del Natale in Assisi. Sarà all’insegna degli 800 anni del primo presepe della storia, realizzato da San Francesco, a Greccio nel 1223. Ma anche un Natale spettacolare, con oltre 250 iniziative e con la novità del Capodanno in piazza con Radio Subasio, radio ufficiale della manifestazione e con luminarie nel centro storico e nelle frazioni. La storia del presepe di Greccio si snoderà per le strade di Assisi, attraverso particolari illuminazioni scenografiche e architetturali sulle facciate di chiese e monumenti, con immagini che traggono ispirazione da testi francescani, ricreando l’ambiente della valle reatina nel tempo di Francesco. Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale.

Il programma dal 1° dicembre al 7 gennaio 2024, promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con i frati del Sacro Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola e il tessuto associativo e culturale cittadino, è stato presentato a Perugia, alla presenza di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Fabrizio Leggio, assessore al Turismo del Comune di Assisi, fra Marco Moroni, custode della Basilica di San Francesco in Assisi, fra Daniele Rossi, delegato della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, Beppe Cuva, direttore di Radio Subasio. "Proponiamo un programma ricco e variegato – ha sottolineato l'assessore Fabrizio Leggio – con eventi e attrazioni capaci di attrarre un pubblico trasversale, che nella nostra città potrà vivere pienamente spirito ed emozione del Natale. Con un investimento economico e uno sforzo organizzativo importanti, Assisi quest'anno sarà ancora più bella, con luminarie e proiezioni scenografiche speciali". Il 3 dicembre, alle ore 16, come ha spiegato fra Daniele Rossi, ci sarà l'inaugurazione della Natività davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con in collegamento da Gerusalemme il patriarca Pierbattista Pizzaballa. M.B.