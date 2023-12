Natale, mai così da quarant’anni. "Città piena di perugini e turisti"

Perugia, 29 dicembre 2023 – ”Un pacchetto-Natale che rimarrà nella storia della città per il successo di pubblico (anche da fuori regione) e per la grande partecipazione da parte di tutti gli operatori, a partire dai commercianti del Consorzio, alle istituzioni. Quest’ultimo aspetto ci ha permesso di organizzare un Natale racchiuso in un unico marchio e veicolato da una promozione efficace perché non è stata frammentaria".

Inizia a tracciare i primi bilanci dell’evento “Un Natale Perfetto“ Paolo Mariotti, presidente vicario del Consorzio Perugia In centro, regista della manifestazione che dai primi di dicembre sta movimentando le feste dell’acropoli, dei borghi e dei quartieri semiperiferici.

Tutti i parcheggi pieni , corso Vannucci e piazze stracolme di famiglie, giovani e comitive, Mariotti, che conosce la zona come le sue tasche, si fa portavoce delle sensazioni dei colleghi: "Era dagli anni ’80 - ammette - che non vedevamo tanta gente passeggiare nel salotto buono di Perugia".

A che è dovuto questo boom? "Giochi per bambini, pista del ghiaccio, addobbi curati, mercatini (gestiti quest’anno da Magenta Events): l’offerta è molto varia ed è partita presto. Tanto per citare le varie iniziative abbiamo iniziato alla grande già con l’inaugurazione di Dolcissima Perugia che ha dato il via nel week-end dopo l’8 dicembre alle prime affluenze di turisti. L’evento, che lega Perugia al cioccolato, ha rafforzato le radici della città con questo prodotto di eccellenza. E poi musica dal 24 novembre con concerti, note dai balconi, dj set: volevamo dare un senso al Progetto Natale - prosegue Mariotti - per far sì che ogni angolo cittadino avesse il suo pubblico. L’organizzazione non è stata facile. E’ da aprile che ci siamo messi tutti a tavolino per offrire un intrattenimento variegato adatto ad ogni fascia d’età. E così si è pensato di trasformare piazza Matteotti nella piazza dei giochi per i più piccoli. Piazza Italia ospita la pista del ghiaccio, il centro congressi Alessi accoglie i laboratori del Post e la mostra sui 100 anni dei Baracconi".

"Ognuno ha fatto la sua parte, a partire dai commercianti che hanno messo mano al portafogli. Poi il contributo del Comune e delle associazioni di categoria. Record di presenze anche per l’iniziativa Coldiretti, che ha portato il mercatino di Campagna amica davanti al Brufani. Il nostro obiettivo? Emozionare i perugini e far trovare ai turisti una città bella, in salute e divertente. Il risultato è sotto gli occhi di tutti... ".