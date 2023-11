Natale in città. Sessanta eventi nel cartellone

TODI – È stato presentato il cartellone delle iniziative del "Natale a Todi" con sessanta appuntamenti in programma dal 28 novembre 2023 al 6 gennaio 2024. Spazio a mostre, laboratori, concerti, spettacoli teatrali, mercatini ed eventi formato famiglia, con una novità importante rappresentata dalla prima edizione della "Festa d’Inverno. Incontri e Racconti". Si tratta di una sorta di mini-festival che si svolgerà dal 28 dicembre al 1 gennaio e ambisce a diventare un evento fisso nel panorama della programmazione cittadina. Il 28 dicembre, al Teatro del Nido dell’Aquila, protagonisti "Jp & the soul voices" in concerto; il 29 dicembre, alla Sala delle Pietre, Rossano Baldini in "The sheltering sky", la musica di Ryiuchi Sakamoto; il 30 dicembre, al Teatro Comunale, "La fanciulla di neve", con l’Etoile Ballet Teatre; il 1° gennaio, nell’ex chiesa di San Benedetto, "Li santi de Natale". La città ospiterà tre mostre: la retrospettiva sul pittore tuderte Ugo Serafini, la personale di Nicola Renzi alla chiesa dei SS Filippo e Giacomo e quella sulle acqueforti di Nino Cordio al Torcolarium del Nido dell’Aquila. "L’anticipo con cui presentiamo il cartellone e la qualità delle proposte - sottolinea il sindaco Ruggiano - è un risultato importante che arricchisce la città di eventi e contribuisce alla destagionalizzazione turistica". Previsti mercatini di prodotti artigianali e della terra, a cura di Slow Food. Tra i concerti da segnalare il Gospel del Joyful singin choir a cura dell’Archeoclub (16 dicembre), quello del Coro dell’Università degli studi di Perugia e dell’Orchestra da camera Giovanile di AGIMUS (20 dicembre) e quello degli Allievi della Scuola comunale di musica (21 dicembre). Confermata la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza l’8 dicembre, la festa di fine anno e la discesa della Befana. s.f.