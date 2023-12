Natale di accoglienza ai minorenni ucraini

TERNI La Fondazione Aiutiamoli a Vivere organizza l’accoglianza temporanea, per il periodo natalizio, dei bambini e adolescenti ucraini. L’associazione ternana presieduta da Fabrizio Pacifici comunica infatti che ieri, all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), " è arrivato il primo gruppo di bambini ucraini provenienti dalla regione della Transcarpazia, con cui è stato siglato apposito accordo per l’accoglienza temporanea dei minori nelle famiglie aderenti alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere"."I bambini trascorreranno il periodo natalizio respirando un clima di accoglienza, di serenità e di pace lontano dal dramma della guerra – spiega ancora la Fondazione –, sostenuti dalle cure amorevoli e ricche di esperienza delle nostre famiglie dei Comitati di Bassa Anaunia (Tn), Misinto (Mb), Trecate (No) e Urgnano (Bg). Un lavoro che torna a dare i suoi frutti dopo l’embargo, il Covid e le guerre che hanno interrotto l’ ’accoglienza temporanea terapeutica’ dei bambini bielorussi che dal 1991 sono stati ospitati in Italia dal movimento solidaristico di famiglie italiane, che hanno generato questa straordinaria solidarietà.

Ora che il Governo ucraino ha chiesto l’intervento della Fondazione Aiutiamoli a Vivere per dare sollievo ai bambini vittime della guerra, le famiglie italiane sono tornate a rendersi disponibili regalando loro un Natale speciale e ricco di gioia e serenità".