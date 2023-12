Natale, calendario ricchissimo. E torna il Capodanno in piazza

La novità più attesa è il ritorno del Capodanno in piazza che da quattro anni era stato sospeso, ma il calendario delle iniziative natalizie è piuttosto ricco di eventi promossi da Comune, commercianti e associazioni. La colonna sonora dei canti di Natale in filodiffusione e le proiezioni animate che coloreranno i monumenti creeranno nel centro storico l’atmosfera calda e gioiosa tipica di dicembre a partire da domani alle 18.30 con l’accensione delle luminarie, lo spettacolo delle majorettes e la banda dell’associazione Filarmonica di Lama, in un pomeriggio nel quale alle 17.30 sarà inaugurata anche la XXII Mostra Internazionale di Arte Presepiale. Confermati i grandi classici della tradizione locale: la discesa in canoa di Babbo Natale del 25 dicembre, la Befana volante dei vigili del fuoco nella serata del 6 gennaio. Il 31 dicembre torna il Capodanno in piazza, una serata diversa dal passato che inizierà alle ore 18 con dj set in piazza Matteotti, piazza Gabriotti e piazza Fanti e proseguirà alle 23.45 con l’orchestra L’Alternativa che si riprenderà il palco di piazza Matteotti per accompagnare i tifernati fino all’anno nuovo. Tra le altre attrazioni del programma, l’8 dicembre il Babbo Natale del Vespa Club con la consegna delle letterine in Largo Gildoni e il 9 dicembre la vera slitta di Babbo Natale, un’inedita versione a motorizzazione elettrica del veicolo più amato dai bambini, poi i canti natalizi degli studenti delle scuole primarie l’11 e il 20 dicembre, la novità del presepe vivente nel quartiere San Giacomo (il 23 dicembre). Tra le new entry: il 24 dicembre la prima edizione del concerto della vigilia di Natale in piazza, con il gruppo Smoothers.

La torre civica sarà protagonista con le aperture straordinarie del 3, 10, 17 e 7 gennaio a cura del Poliedro Cultura, che accoglierà i visitatori in via eccezionale anche nello Studio Pillitu-Meroni il 17 e 24 dicembre e il 6 gennaio. La presentazione delle iniziative Natale in città è avvenuta ieri in Comune con il sindaco Luca Secondi, gli assessori e Cristian Braganti del Consorzio Pro Centro che ha espresso l’aspettativa degli esercenti "di contribuire insieme all’amministrazione comunale a rendere vitale e accogliente il cuore della città".