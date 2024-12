Natale a Città di Castello: presepe vivente e eventi tradizionali nel centro storico

Aspettando il Natale tanti eventi nel capoluogo tifernate a partire da stasera col presepe vivente itinerante che coinvolge tutte le parrocchie del centro storico. Dalle ore 21 fino alle 23 via all’evento promosso dall’Oratorio San Giovanni Bosco dal titolo "Lo chiederemo agli Angeli - immagini del Presepe nelle vie della città". Partenza da piazza Santa Maria Maggiore del corteo che raccoglierà tutti i bambini dell’oratorio e delle parrocchie del centro storico e che sfilerà tra i vicoli con un itinerario caratterizzato da "quadri viventi" del presepe che ricostruiranno, attraverso la partecipazione di figuranti di tutte le età, i momenti più significativi della storia della natività.

Da domani poi musica, divertimento e tanti Babbi Natale nel fine settimana prenatalizio a Città di Castello, che sarà ricco di momenti ispirati alla tradizione delle festività. Il cartellone di "Natale in città" si aprirà all’alba con il concerto del "Solstizio d’inverno" nell’abbazia di Badia Petroia. Alle ore 6 di domani si esibirà il coro Armonioso Incanto, poi gli interventi dei professori Stefano Bravi ed Enrico Lepri completeranno l’iniziativa, che si concluderà con una calda colazione per tutti i presenti nei locali dell’ex monastero.

Alle 10 nel loggiato Gildoni a Palazzo Bufalini gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Alighieri-Pascoli" saranno protagonisti del tradizionale concerto di Natale promosso dall’Associazione Amici del Cuore. Nel pomeriggio, alle ore 16 i motori conquisteranno il centro storico con il "Natale a due e quattro ruote" che sarà animato dai Babbi Natale del Club Auto Moto Storiche Altotevere e del Vespa Club.

A Cerbara con "Segui la stella" divertimento e piacevoli momenti da trascorrere caratterizzeranno nel pomeriggio il cartellone di eventi organizzato dall’oratorio Perdiqua insieme alle associazioni: alle 16 nella sede della pro loco di Cerbara aprirà il mercatino di Natale con tante idee per gli acquisti e alle 16.30 si terrà la santa messa per genitori e figli nella vicina chiesa. A seguire, i Babbi Natale sfileranno con i bimbi per le vie della frazione.

Risate e balli, con la colonna sonora del Natale aspetteranno tutti domenica 22 nel centro storico tifernate, dove sarà possibile incontrare il Grinch (dalle 10 alle 12.30), insieme a musicisti e artisti di strada che presenteranno spettacoli ed esibizioni dal vivo (dalle 15 alle 18), ma anche fare shopping nei negozi aperti. A Trestina in piazza Garinei pomeriggio per i bambini con tanti divertimenti, spettacoli e canti.