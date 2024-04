Nascondeva la cocaina in bocca

Le dosi ce le aveva nascoste in bocca. Tre involucri termo saldati con dentro cocaina. Le hanno sequestrate gli investigatori della squadra mobile della questura di Perugia a un albanese di 21 anni, fermato nel quartiere di San Marco. È accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre erano impegnati in un servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato l’uomo nascondere qualcosa in mezzo alla vegetazione; per questo motivo, insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. Sottoposto a perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto le dosi e, nella vegetazione, hanno recuperato le chiavi dell’appartamento dove il giovane viveva. A quel punto, hanno proceduto a perquisire anche la casa. Dove, gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, altri 4 involucri di stupefacente, per un peso complessivo di 21 grammi, che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della polizia scientifica, è risultata essere, anche in questo caso, cocaina. Nel cassetto di un mobile, i poliziotti hanno anche rinvenuto due targhe d’auto del quale il giovane non è stato in grado di motivare il possesso. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 20enne è stato tratto in arresto per la droga, ma anche denunciato per la ricettazione dei contrassegni. Su disposizione del pm è stato portato a Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.