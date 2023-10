Nasconde la cocaina nei calzini. E li infila nello specchietto dell’auto

MAGIONE – Preso il pusher dei "calzini" con circa trenta grammi di polvere bianca. Per nascondere la droga aveva scelto una coppia di calzini neri, appallottolati e incastrati nel vano dello specchietto retrovisore. I militari del Norm di Città della Pieve li hanno trovati quando hanno sottoposto a controllo un uomo di circa trent’anni, di origini albanesi mentre era alla guida di un’autovettura e il pedinamento non è stato vano perché durante il controllo è saltata fuori la droga. Il 30enne è stato trovato in possesso di un telefono cellulare e di 365 euro in contanti. I militari in seguito alla perquisizione hanno trovato all’interno della carrozzeria dello specchietto retrovisore laterale sinistro due calzini di colore nero, contenenti 32 dosi di cocaina per un peso complessivo di poco inferiore ai 30 grammi. L’uomo indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato in flagranza.