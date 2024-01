Nasce UmbriaCon Il trionfo della cultura pop

La cultura pop, con i suoi colori, fermenti e linguaggi, sbarca nella regione con una nuovissima manifestazione: “UmbriaCon“ che sabato 20 e domenica 21 gennaio irrompe all’Umbriafiere di Bastia tra videogames, street art, fumetti, giochi da tavolo, musica e grandi ospiti con cosplayer, artisti, autori, disegnatori e giocatori, all’insegna della creatività, del divertimento e della passione .

"Ci rivolgiamo a un pubbllco di almeno tre generazioni e facciamo rete tra i comuni dell’Umbria – ha spiegato ieri a Palazzo Donini Federico Piermaria dell’azienda organizzatrice Fidelio – Vogliamo unire promozione culturale e sviluppo economico fino a diventare un punto di riferimento internazionale". Per la presidente della Regione Donatella Tesei "UmbriaCon è destinata a crescere e rientra nel filone dei grandi eventi e dell’offerta culturale diffusa". Presente anche Sviluppumbria "con uno spazio ad hoc – ha spiegato l’amministratrice Michela Sciurpa – per aiutare i giovani a sviluppare idee e progetti legati a gaming e intelligenza artificiale".

Il mondo del fantastico e dell’intrattenimento multimediale invaderanno così i padiglioni del centro fieristico con aree dedicate al fumetto, ai giochi da tavolo, di carte e di ruolo, ai videogames, alla street art. Ci saranno ampi spazi dedicati ai cosplayer, con la possibilità di scattare foto a tema, dall’universo di Star Wars agli eroi Marvel e DC, passando per il fantasy del Signore degli Anelli e del Trono di Spade. Previste anche iniziative con le case editrici ("non siamo la classica mostra-mercato") e con gli autori e i disegnatori per signing sessions, dediche, incontri dal vivo, conferenze e dibattiti, panel, senza dimenticare stand gastronomici e aree relax per le famiglie.

Simbolo di “UmbriaCon“ è l’illustrazione (foto sopra) realizzata da Paolo Barbieri, che unisce la natura e la tradizione del Cuore Verde con una creatura fantastica, ricchissimo il parterre degli ospiti: dagli States arriva Kevin Eastman, creatore delle Tartarughe Ninja, che fa partire proprio da UmbriaCon il tour mondiale per celebrare i 40 anni delle sue creazioni. E poi Sio, autore italiano rivelazione che spazia dalle pagine di Topolino a quelle di Scottecs Gigazine, Ciruelo, illustratore del gioco di carte “Magic The Gathering“, David Lloyd, disegnatore del fumetto cult “V per Vendetta“, Donald Soffritti, Davide Romanini. Largo alla musica e alle sigle tv con Cristina D’Avena (foto sotto) mentre l’attore Maccio Capatonda terrà un incontro sui nuovi linguaggi dell’intrattenimento. UmbriaCon sarà aperta dalle 9.30 alle 19.30 con biglietti (già disponibili sul sito umbriacon.com) a 15 euro e 7 il ridotto oppure nella formula di abbonamento completo a 28 per adulti e 11 euro sotto gli 11 anni.

Sofia Coletti