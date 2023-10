Nasce Piazza Peccini: "Artista poliedrico. Orgoglio cittadino"

Cerimonia di intitolazione di un piazzale all’artista Tommaso Peccini. L’area si trova lungo via Sperandio (incrocio con via del Bulagaio). Aprendo la cerimonia il consigliere comunale Paolo Befani ha sottolineato che l’intitolazione rappresenta un atto dovuto per rendere onore ad un personaggio perugino di grande rilievo che ha dato tanto alla città facendola conoscere in tutto il mondo. L’assessore Edi Cicchi, riallacciandosi alle parole del professor Franco Mezzanotte, dice che "Peccini rappresenta un motivo di orgoglio per la città".