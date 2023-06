Nasce “L’Officina“, il pensatoio liberale "Vogliamo dare un contributo alla politica"

E’ nata in Umbria "L’Officina", un’associazione politico culturale il cui scopo è quello di "favorire e stimolare la buona politica, creare un laboratorio dove il confronto, l’elaborazione di idee, il ragionare di politica intorno ai temi della vita regionale e nazionale, rappresentino l’elemento caratterizzante e vitale". A presentarla, il presidente, Roberto Morroni, il vicepresidente, Lamberto Marcantonini, le rappresentanti del consiglio direttivo, Mariateresa Di Muro e Daniela Casaccia, i soci fondatori e sostenitori, tra cui Eugenio Rondini. Una occasione anche per lanciare il primo evento dell’associazione, in programma il 10 ad Assisi sul tema della getsione integrata dei rifiuti "L’Officina - spiega Morroni -nasce dopo due anni circa di gestazione. Una associazione e non un partito. Un luogo dove si possa parlare di politica nel modo necessario e fondamentale perché la politica è ragionamento, riflessione, studio, la politica non è superficialità, non deve essere demagogia, non può essere populismo ma deve essere visione, capacità di governo per comprendere le tendenze che animano la società".