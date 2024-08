Nasce la nuova Umbriafiere: investimento da oltre 6 milioni

PERUGIA – Entra nella fase realizzativa l’opera di restyling di Umbriafiere, che fu annunciata a seguito della firma del 9 marzo 2024 delle risorse Fsc per oltre 210 milioni di euro, avvenuta proprio della struttura di Bastia Umbra da parte del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e della presidente della Regione, Donatella Tesei. In merito alla struttura fieristica, il Comune di Bastia Umbra è il soggetto attuatore del restyling che prevede una spesa di 6,1 milioni di euro, di cui 5 milioni finanziati dal sopracitato Fsc e 1,1 milioni di cofinanziamento da parte dello stesso Comune. A questo si aggiungono ulteriori interventi, eseguiti da Umbriafiere, per lavori propedeutici al completamento della struttura richiesti anche dal Comune di Bastia per adeguare il progetto alle esigenze più immediate.

La Regione, oltre a fornire collaborazione e supporto al Comune, avrà il ruolo di monitorare il raggiungimento da parte del soggetto attuatore dei target finanziari da rendicontare al governo, appunto secondo le stringenti regole dell’Fsc.