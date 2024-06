Nasce la nuova ’Dante Alighieri’. Apre il cantiere per la demolizione

È partito il conto alla rovescia: tra qualche giorno si aprirà il cantiere della nuova scuola ’Dante Alighieri’. Nelle prossime settimane inizieranno le operazioni preliminari per la demolizione dell’edificio: il primo passo del progetto di realizzazione del nuovo plesso da 4 mila metri quadrati che è stato pensato per ospitare 300 studenti. La demolizione dell’edificio, in pieno quartiere La Tina, si stima dureranno circa 3 mesi.

Imponente l’investimento: oltre 12 milioni di euro, tra finanziamento del Pnrr e risorse del Comune. Nell’attuale sito dell’istituto sorgerà "uno stabile in legno e vetro di moderna concezione, che attraverso la trasparenza darà l’idea del collegamento tra la scuola e la città, le abitazioni, le attività, l’ambiente sociale del quartiere La Tina che lo circonda". I lavori sono stati consegnati lo scorso 30 marzo al raggruppamento temporaneo di imprese formato dall’azienda Costruzioni Ingg Penzi Spa di Maddaloni, in provincia di Caserta e dalla Gi.So. di Roma. Sotto il coordinamento del Comune, all’apertura del cantiere saranno posizionate le attrezzature necessarie per le operazioni di abbattimento dell’immobile, "per le quali si stima una durata presumibile di circa tre mesi".

In considerazione della complessità dell’intervento, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che disciplina transito e sosta lungo via della Tina per garantire lo svolgimento in sicurezza delle opere programmate. Le disposizioni contenute nel provvedimento non saranno immediatamente operative, ma attuate in itinere, seguendo le fasi di avanzamento dei lavori e le necessità che, di volta in volta, saranno connesse ai diversi momenti della demolizione. In via della Tina sarà istituito il divieto di sosta sul lato sinistro, in prossimità dell’intersezione di via De Cesare, lungo questa strada è previsto anche il divieto di sosta sul lato sinistro, nel tratto adiacente la recinzione di pertinenza della Dante Alighieri, fino all’area di parcheggio a servizio del vicino supermercato.