Nasce il liceo del ’Made in Italy’. A Foligno il primo istituto umbro

Nasce a Foligno il primo, e per il prossimo anno scolastico unico, liceo del ‘Made in Italy’ on Umbria. La Regione, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, ha infatti autorizzato l’apertura del nuovo indirizzo per il polo del liceo ‘Frezzi - Beata Angela’, nel quale era già attivo un indirizzo ‘economico - sociale’. Il collegio docenti e il consiglio di istituto hanno così potuto deliberare la richiesta e inviato le carte a Perugia, da dove è arrivato l’ok. Il nuovo indirizzo potrò formare quadri intermedi nel campo dell’imprenditoria. I diplomati potranno così entrare nel mondo del lavoro oppure approcciare il mondo dell’Università.

"Abbiamo pensato di arricchire l’offerta formativa della nostra scuola e del territorio - ha detto la dirigente scolastica dell’Istituto, Rosella Neri - il nuovo indirizzo andrà a formare figure richieste dal mercato del lavoro e specializzate nel campo delle eccellenze italiane, dal food alla moda, con un ampio spazio alle discipline Stem e alle lingue per l’internazionalizzazione, insomma campi importanti per una futura occupazione".

I tempi per l’iscrizione sono stretti: l’indirizzo partirà nell’anno scolastico 2024/2025 ed è possibile iscriversi da ieri fino al prossimo 10 febbraio. Con il liceo del Made in Italy si approfondirà lo studio dell’economia e del diritto, si porrà attenzione alle scienze matematiche, fisiche e naturali, si analizzeranno gli scenari storici, geografici, artistici e culturali che sono alla base del tessuto produttivo del Paese.

Si lavorerà per sviluppare le competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori del made in Italy. Questo indirizzo viene presentato come adatto per chi è interessato a conoscere l’origine e le caratteristiche delle eccellenze italiane, la creatività e l’imprenditorialità che caratterizzano la produzione italiana.

Il liceo del Made in Italy, viene dunque rimarcato, è "la scuola ideale per chi vuole scoprire le caratteristiche di qualità e di eccellenza che rendono celebre in tutto il mondo il brand Italia e per chi ha a cuore la promozione dei brand e della tradizione produttiva italiana all’estero, desidera prendersi cura del futuro dell’azienda di famiglia o ha intenzione di darle una vocazione più internazionale".