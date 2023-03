Nasce “Borgo Band - Quando la banda passò“ Viaggio in musica per esaltare i piccoli centri

Un viaggio tra le note per riscoprire e valorizzare i borghi umbri e quel patrimonio di tradizioni, memoria e valori rappresentato dalle loro bande musicali. Nasce da qui il festival “Borgo Band - Quando la banda passò“, terzo progetto culturale realizzato dalla testata on line Vivoumbria.it con i fondi regionali per lo spettacolo dal vivo, dopo il teatro di “Avrai vent’anni tutta la vita“ e l’ologramma “Agilla e Trasimeno“.

L’iniziativa coinvolge dieci borghi e altrettante bande con un concerto finale a Terni e si avvale della collaborazione del Conservatorio “Morlacchi“ di Perugia con direzione artistica del maestro Paolo Ciacci, titolare della cattedra di insegnamento di musica bandistica. "Il progetto valorizza le bande di tanti borghi – dice l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti – e rivitalizza questi piccoli centri, favorendo forme di socializzazione e promozione turistica". A raccontare il programma e le finalità sono stati ieri Riccardo Regi e Claudio Bianconi di Vivoumbria.it e l’editore Michele Busiri Vici. “Borgo Band“ proporrà in ogni tappa un concerto arricchito da installazioni di videomapping, per esaltare le bellezza di ogni paese, producendo filmati originali. Si comincia oggi alle 18 a Pozzuolo Umbro, in piazza San Pietro, con la locale Banda Giacomo Puccini (nella foto), il 25 marzo si va a Tuoro sul Trasimeno, alle 18 tra piazza Garibaldi, piazza Municipio e via Ritorta con la banda musicale Castellini. E ancora il 15 aprile tappa a Corciano, il 22 aprile ad Amelia e il 30 a Giano dell’Umbria. A maggio il festival andrà in scena a Torgiano sabato 6 e a Pretola sabato 27, quindi si andrà a San Venanzo il 10 giugno e a Pila il 17 giugno. Finale a Terni il primo luglio con l’Orchestra del Conservatorio e alcuni elementi delle dieci bande per un concerto dedicato a Preci, in vista della rinascita del borgo.

Sofia Coletti