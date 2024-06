“Narni Teatro“. Apre Marchioni

E’ l’attore Vinicio Marchioni (nella foto) ad aprire oggi la quinta edizione di “Narni Città Teatro“, il festival diretto da Davide Sacco e Francesco Montanari, in scena fino a domenica con il claim “Sogni sospesi“ e la presenza di oltre cento artisti. Si parte nella Sala Consiliare, alla scoperta dell’autore russo Ivan Vyrypaev, raccontato al pubblico da Marchioni. Un preludio di parola a una delle attrazioni più attese del festival, “Saurus”, la parata di dinosauri d oltre 5 metri proposti dalla Close-Act Theatre Company di Bruxelles in uno spettacolo che si ripete domani. Spazio alla danza con “Oratorio per Eva” al teatro Manini, coreografie di Roberto Zappalà, con Maud de la Purification. In serata tre appuntamenti: al Teatrino Viaggiante concerto “Cinematografo”, con Javier Girotto, Paolo Di Sabatino e Davide Cavuti, in Sala Consiliare “Teresa Zum Zum”, con Franca Abategiovanni, a Sant’Agostino “Amen” di Massimo Recalcati, con Marco Foschi, Federica Fracassi e Danilo Nigrelli diretti da Valter Malosti.