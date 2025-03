Narnese, un pari amaro. Punto d’oro per Bastia

BASTIA 1 NARNESE 1

BASTIA (4-3-3): Taiti; Cozzali, Bei, Brevi, Reka; De Santis, Ubaldi, Rosignoli (46’st Casale); Orlandi (10’st Mancini), Santucci A. (25’st Morlandi), Del Prete (38’st Bartolini). A disp.: Felici, Gambacorta, Baratteri, Ndiaye, Santucci G. All.: Cotroneo.

NARNESE (4-3-1-2): Falocco; Mora, Ponti, Blasi (36’st Rodriguez Obregon), Pinsaglia; Petrini (25’st Bagnato), Bernardini (16’st Manni) (25’st Perugini), Marchetti; Perotti (16’st Principi); Confessore, Tramontano. A disp.: Pitaro, Andreucci, Aldrovandi, Colangelo. All.: Defendi.

Arbitro: Kilian Prima di Como (Krriku, Polveri)

Marcatori: 37’pt Marchetti (N); 9’st Brevi (B).

Note: Ammoniti: Petrini (N), Reka (B). Angoli: 4-8. Recupero: 2’pt, 5’st.

Un pari che lascia tanto amaro in bocca alla Narnese che vede probabilmente svanire i sogni di vittoria del campionato. Nonostante i recuperi post squalifica, i rossoblù non riescono a battere un Bastia che non molla e conquista un punto d’oro per come si era messa la partita. Al 37’, infatti, la Narnese passa in vantaggio con Marchetti che non perdona a tu per tu con Taiti. La Narnese ci crede ma il Bastia ha il grande merito di non mollare mai e in avvio di ripresa il grande ex, Francesco Brevi, trova lo stacco vincente per battere Falocco. Defendi nel finale prova ad alzare il baricentro ma l’undici di Cotroneo si difende con ordine senza lasciare varchi. Un punto che consente al Bastia di uscire dalla zona playout. Un punto che fa invece scivolare la Narnese a 7 punti dal Sansepolcro capolista.