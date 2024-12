Narnese, un gol per tempo. E l’Angelana capitola

Narnese

NARNESE: Falocco 6.5, Mora 7, Pisaglia 6.5, Marchetti 6.5, Ponti 6, Aldair 6.5 ( 32° st Andreucci sv), Bagnato 7, Petrini 6.5 ( 19° st Grifoni 6), Tramontano 7 ( 46° st. Capotosti sv), Confessore 7 ( 27° st Perotti sv), Aldrovando 6. All Defendi 7.

ANGELANA: Buini 7, Marocchi 5.5, Dell’Orso 6, Myrtollari 6.5, Sallaku 6, Tondini 6, Piermarini 5 ( 15° st Ravanelli 5), Brunetti 6 ( 39° st riommi sv), Ndiaye 5, Mendes 5.5, Akhigbe 6. All. Recchi 5.5

Arbitro: Isu di Cagliari 6

Marcatori: al 16° pt Confessore, 33° st Tramontano

La Narnese batte l’Angelana confermando il secondo posto. Vittoria dedicata dai rossoblù al giovane Giulio Chiani ex Narnese scomparso prematuramente. All’entrata in campo i ragazzi della Narnese indossavano una maglia con la scritta "Ciao Giulio". La compagine di mister Defendi torna alla vittoria dopo il pari casalingo liquidando la pratica Angelana con un gol per tempo. Pericolosa subito la Narnese al secondo minuto con Confessore che manda a lato. Ancora i padroni di casa, otto minuti dopo, con Tramontano approfitta di un errore di Buini in uscita per tirare da posizione defilata: la sfera colpisce il palo. Al 16° arriva il gol rossoblù con un perfetto colpo di testa di Confessore che manda il pallone nell’angolino. L’Angelana potrebbe pareggiare due minuti dopo ma Piermarini sciupa mandando a lato. Al 20° e al 23° Myrtollari impegna Falocco in due difficili deviazioni. Allo scadere della prima frazione di gioco due squilli dei padroni di casa: un diagonale di Tramontano e su calcio di punizione di Bagnato deviato in angolo. Ancora il portiere ospite a salvare su colpo di testa di Ponti. Nella ripresa dopo una uscita di Falocco su Akhigbe, ancora Narnese con Tramontano su imbeccata di Pinzaglia a mandare di testa fuori. Al quarto d’ora Bagnato si presenta da solo davanti a Buiniche sventa. La Narnese vuole mettere in ghiaccio il risultato e continua ad attaccare, è Marchetti ad andare vicino al pareggio con un fendente che sfiora il palo. Era il preludio del doppio vantaggio rossoblù che giungeva al 33°, errore marchiano della difesa dell’Angelana ne approfitta Tramontano.