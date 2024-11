Nanni va in pensione e lascia l’“Osteria“

E anche Nanni a dicembre se ne va. Il proprietario dell’Osteria del Turreno ha deciso di abbassare le saracinesche. Decisione irrevocabile come annunciato da tempo. Per lui e la moglie Graziella, sempre al suo fianco dietro al bancone, è arrivato il momento di lasciare per godersi la pensione. Piazza Danti perde così un’altra storica attività. Prima di Nanni, c’è stata la chiusura di Brecchia. Adelmo, come il collega, era sulla piazza da una vita. Il negozio, nato come alimentari, si era poi trasformato anche in tavola calda. L’attività, a tipica conduzione familiare, si reggeva sulle spalle di Adelmo, della moglie e del figlio Daniele, che ha preferito non proseguire. Ora al posto di Brecchia arriva Zaza Kebab, ma ancora non sono chiare le dinamiche e i tempi della riapertura. Quanto all’Osteria del Turreno le voci che circolano sono più di una: passaggio di consegne, ma questa volta non a gestori etnici, al vicino Caffè Turreno interessato ad allargare i propri spazi; riapertura dello stesso locale ma con altri proprietari. I perugini aspettano fiduciosi. "Nanni - dicono chi conosceva bene la sua cucina semplice e schietta – era una garanzia nel segno della tradizione".