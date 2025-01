MyMontone, il Comune è a portata di “app“

MONTONE - Una app per conoscere meglio il borgo arietano, comunicare con il Comune e i suoi servizi. Si chiama “MyMontone“ e sostituisce la precedente piattaforma “MyCity“, rappresentando un passo importante nel processo di digitalizzazione dei servizi comunali. Progettata per garantire una comunicazione immediata ed efficace tra amministrazione e cittadini attraverso l’app, i residenti potranno rimanere aggiornati su notizie, avvisi e iniziative del Comune, ricevendo notifiche sui loro dispositivi mobili. Il Comune conferma così il proprio impegno verso l’innovazione digitale: "Con MyMontone – dice il sindaco Mirco Rinaldi – vogliamo rendere più semplice e immediato il dialogo tra il Comune e la cittadinanza. L’app è uno strumento moderno che migliorerà l’accesso ai servizi pubblici e favorirà una gestione più rapida delle pratiche amministrative". La nuova applicazione consente di ricevere aggiornamenti e notifiche in tempo reale; inviare segnalazioni e richieste; prenotare appuntamenti con gli uffici comunali e accedere alla propria area personale. Download gratuito su Google Play Store e Apple Store.

Pa.Ip.