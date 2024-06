Musica nuova a Panicale. Arriva ’Electric Festival’

"Stay eclectic, stay electric". Questo lo slogan con cui viene annunciata l’edizione 2024 di "Electric Theater Festival". Su panorami elettrici, tra ambienti fisici e virtuali, dal 7 al 9 giugno a Panicale andrà in scena nuovamente un’esplorazione a 360° nell’universo della musica elettronica. Dall’elettroacustica alla deep techno, i beat electro accompagneranno, nel borgo affacciato sul Lago Trasimeno, un viaggio immersivo nel cuore dell’Umbria attraverso opere digitali, installazioni e performance di mixed reality.

Protagonista sarà Panicale, prima di tutto, un luogo che racconta e che conserva all’interno e al di fuori delle sue mura storia e tradizione . "Panicale – dicono gli organizzatori dell’evento – è uno di quei paesi che attrae turisti da tutto il mondo nei mesi estivi, allo stesso tempo è anche uno di quei luoghi distanti dai centri in cui le cose accadono, con una popolazione media molto anziana e dove i giovani non esistono quasi più. Nonostante il fatto che questo borgo come altri si stia piano piano svuotando di amici, forze, capitale umano e vitalità, non fa di questo luogo un luogo vuoto. Restare a Panicale o in paesi ad esso simili denota sicuramente quel senso di ostinazione, di sopravvivenza alle ostilità del proprio paese ovvero di attenzione verso ciò che un luogo potrebbe ancora raccontare ed offrire rispetto a ciò che invece non potrebbe. In questo caso quindi attraverso movimenti culturali, iniziative e festival. Nasce così l’idea del festival "Electric Theater", nel novembre 2022 all’interno del piccolo teatro Cesare Caporali di Panicale e con un calendario invernale mensile di musica elettronica live a teatro. Alla sua seconda edizione, la veste del progetto si trasforma in un festival estivo di tre giorni.