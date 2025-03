Musica live e corsi creativi al Blueside Jazz Club

Ripartono le attività culturali al Blueside Jazz Club, il concept store di via Oberdan con una fitta programmazione di concerti live, degustazioni e corsi sull’artigianato. Si comincia domani alle 21 con il concerto “Musica Muta“: voci di chitarra acustica di Michele Rosati e Rachele Fogu, tra rock e canzoni d’autore, dagli Eagles ai Led Zeppelin, dai Creedence ad altre icone musicali. Il pubblico potrà gustare un predessert e un dolce, accompagnati da cocktail. Roberto Falocci, ceo del brand, commenta il nuovo programma incentrato soprattutto sulla musica espressa in varie forme e declinazioni: "Ci sarà anche serata dedicata ai Beatles in raffinata rilettura in chiave jazz, un omaggio a Pino Daniele in occasione del suo decimo anniversario dalla scomparsa. Ospiteremo il miglior one man band italiano Carlo Poddighe, che suonerà brani rock e cantautorali, usando contemporaneamente e da solo, chitarra, batteria, tastiera e voce. Torna protagonista il latin jazz e in particolare la Bossa Nova in abbinamento a una degustazione olfattiva".

Quest’anno, per la prima volta, il Blueside Jazz Club diventerà anche un punto di incontro per chi ama la creatività e il gusto, grazie a corsi gratuiti. Ad esempio sabato 29 marzo alle 9.30 si terrà un laboratorio creativo con un corso sul recupero del vetro borosilicato e la realizzazione di fiorellini in macramè. Tutti gli eventi sono con prenotazione obbligatoria, alla mail: [email protected] e al 349.4373708. Il programma è sulla sezione Blueside Jazz Club del sito www.blueside-design.com.