Musica in festa. Eventi in Umbria

L’umbria festeggia venerdì la Festa Europea della Musica. A Perugia l’appuntamento è alle 21 ai Giardini del Frontone con la rassegna “Lanterna Magica“ che propone una festa a ingresso gratuito per il Solstizio di chitarre di inizio estate, in collaborazione con T-Trane e To Lose La Track: si parte con il rock sperimentale degli australiani “Exek“ seguiti dalla band folignate “Tiger! Shit! Tiger! Tiger!“ da tempo nel circuito rock internazionale. Chiude la serata il dj set di Fab.

Sempre venerdì doppia iniziativa a Spoleto: alle 17.30 c’è “Quando la musica diventa scultura – Fausto Melotti“, incontro a Palazzo Collicola con il poliedrico artista trentino, alle 21 in piazza del Comune c’è “La prima orchestra siamo noi” con la Banda di Spoleto. Spazio ai giovani musicisti a Massa Martana: alle 18.30 in Piazza della Rinascita si esibisce il pianista Michele D’Ascenzo, con Schumann e Chopin, alle 21 in Piazza Giordano Bruno, c’è l’Ensemble di strumenti a percussione (foto) del Conservatorio “Morlacchi“ di Perugia, diretto da Gianluca Saveri. Con Davide Costantini, Riccardo Mostarda, Gianluigi Barzellotti, Francesco Tiberi, Domenico Grasso.