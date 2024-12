Musica e danza al top. Appuntamenti di festa

SPOLETO Musica e danza in attesa del Natale nel programma degli eventi promossi dal Comune “Accade a Natale a Spoleto“. È previsto oggi "Christmas in music", il concerto della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri“ al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti dalle 17. Domani alle 20 e 30 al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi“ sarà la volta del Coro del Teatro Lirico Sperimentale, Coro delle voci bianche dell’Orfeo Ensemble con il Concerto di Natale (ingresso gratuito). Per tutto il weekend, a partire da domani fino a domenica al Teatro Nuovo le scuole di danza del centro Italia presentano Natale in danza, iniziativa a cura di Fondazione For Dance (ingresso a pagamento). Sempre domani a Palazzo Mauri alle 16.30 si terrà la presentazione di Spoletium 15 – 16 a cura della Accademia degli Ottusi (relatori: Rita Chiacchella – Università degli Studi di Perugia, Mauro Vincenzo Fontana – Università degli Studi Roma Tre, coordina Giovanna Sapori – direttore scientifico della rivista). Proseguono anche gli appuntamenti di Natale in Borgo a cura della Associazione Il Borgo.