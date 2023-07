Musica e beneficenza per gli alluvionati del Tescio

BASTIA UMBRA – Spettacolo di beneficenza in favore degli alluvionati dell’esondazione del torrente Tescio: organizzato da Croce Rossa Italiana - comitato di Bastia in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra avrà luogo venerdì 21 luglio in Piazza Mazzini alle ore 21. Sarà predisposto un gazebo nella piazza principale di Bastia Umbra per poter raccogliere le donazioni immediate, ma anche per permettere a tutti di poter comunicare l’Iban di riferimento per eventuali versamenti bancari di solidarietà. Un intervento importante, dunque, per il quale viene chiesto a chi può di contribuire.

Sarà anche un’ occasione per ascoltare buona musica ed essere solidali con concittadini colpiti dall’eccezionale evento del 23 giugno. L’iniziativa che si svolge nell’ambito della rassegna "Bastia Estate a Colori", ha per titolo "Tutti insieme per più sorrisi", e sarà caratterizzata dall’esibizione di due gruppi musicali del territorio, Better call Maro e Pop 70 Cover Band. Pop70, cover band delle più grandi hit poprockdance italiane ed internazionali reinterpretando le grandi canzoni che ci hanno fatto innamorare, ballare e sognare.

Sarà presente alla serata benefica anche Il Maro, artista poliedrico, cantante e performer di teatro canzone con i suoi brani interattivi che coinvolgono il pubblico tramite i suoi personaggi. Una serata di beneficenza per sostenere le famiglie colpite dallo straripamento del torrente Tescio che ha lasciato dietro di sé tanti danni sia nelle aziende che nelle abitazioni private.