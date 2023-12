Musica di solidarietà nella basilica di S. Pietro contro la malattia Lafora

Un grande concerto di solidarietà per aiutare Federico e gli altri ragazzi malati di Lafora e per sostenere la ricerca contro la malattia. Protagonista è il lanciatissimo e brillante pianista umbro Edoardo Riganti Fulginei (nella foto) che si esibirà domenica 7 gennaio alle 17 nella Basilica di San Pietro. Un evento che chiama a raccolta tutti i perugini (e non solo), reso possibile grazie alla generosità del giovane artista e alla sensibilità della Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, al vicepresidente Antonio Bartolini e al direttore amministrativo Mauro Cozzari. Non si potrà pagare in contanti e l’unico modo per partecipare all’evento è effettuare, preventivamente, un bonifico di 20 euro all’Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” ODV - Sezione Umbria, cui verrà devoluto l’intero incasso, con causale “concerto 7 gennaio 2024”. L’Iban è: IT 10 P 07601 11800 000017000365.

Nato ad Assisi nel 2004, Riganti Fulginei è vincitore di oltre 30 concorsi nazionali e internazionali e si è già esibito in Italia e all’estero come solista e con prestigiose orchestre.