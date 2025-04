Musica di pace tra gli studenti con Uto Ughi

ASSISI – La musica, da far conoscere sempre di più fra i giovani, come strumento di pace: Uto Ughi si esibirà nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi davanti ad un pubblico d’eccezione, cinquecento le ragazze e i ragazzi delle scuole - dalla primaria alla secondaria di secondo grado - che parteciperanno all’evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara. Il concerto si terrà giovedì 3 aprile alle ore 11. L’iniziativa - dal titolo "Uto Ughi per i giovani" - rientra nell’ambito del protocollo d’intesa che il Ministero ha firmato nel giugno del 2024 con la Fondazione Uto Ughi per promuovere la conoscenza e l’ascolto della musica classica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il protocollo, della durata triennale, prevede la promozione di attività e progetti formativi volti a diffondere la conoscenza delle varie potenzialità espressive degli strumenti musicali e lo sviluppo di iniziative in cui la musica diventi un’esperienza di ricerca, creatività, aggregazione e inclusione. "A partire da ciò che ci ha ricordato nel febbraio scorso il Santo Padre Francesco - dice fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento -, la musica è e deve diventare sempre più esperienza e strumento di pace. Sono pertanto molto grato al Ministro Valditara per aver scelto la Basilica di San Francesco, uomo di pace e fraternità universale, per questo concerto del maestro Uto Ughi"