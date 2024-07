Musica dall’alba a notte fonda “L’Umbria che spacca“ da record: "Questa è l’edizione più grande"

Si riparte con il record. Da domani a domenica “L’Umbria che spacca“ torna con quella che si annuncia "l’edizione più grande mai realizzata". E a confermare le parole degli organizzatori di Roghers Staff, il presidente Andrea Mancini e il direttore artistico Aimone Romizi, è la forza dei numeri. Per cinque giorni il festival invaderà e animerà Perugia con otto palchi e un cartellone fitto di musica, talk e incontri, dall’alba a notte fonda con 30 concerti, oltre 200 artisti, 59 band ma anche 350 professionisti, maestranze, volontari e mille aziende.

Arrivato all’undicesima edizione, il festival è davvero uno dei grandi eventi culturali e musicali del panorama nazionale, sostenuto da una rete fittissima di collaborazioni, raccontate ieri a Palazzo Donini. "E’ una macchina incredibile composta da giovani e volontari – ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei –, con tanta cultura e musica straordinaria che piace ai giovani e a quelli che sono giovani dentro. È una manifestazione che aicchisce la stagione dei grandi eventi estivi in Umbria".

Strepitosa l’offerta delle star nel ‘Main Stage’ dei Giardini del Frontone: si parte domani con il cantautorato elegante e raffinato di Colapesce Dimartino, si passa giovedì a quello più indie di Fulminacci e al pop di qualità e da classifica di Mahmood che da Perugia inizierà venerdì il Summer Tour 2024 (già sold out) passando per il rap di Salmo e Noyz Narcos (sabato, anche qui tutto esaurito) Gran finale domenica con la serata pop punk Rebel Sunday a ingresso gratuito con La Sad, Vanilla (Ex Vanilla Sky) e Bambole di Pezza. Spazio ai giovani con i 9 vincitori del contest ‘Coop Music Contest’, ogni sera dalle 19.

Il Garden Stage, all’Orto Botanico Medievale, offrirà tre risvegli musicali tra yoga e concerti all’alba con Casadilego, Micah P. Hinson e Any Other. Alla Galleria Nazionale dell’Umbria torna “La Galleria che spacca“, tra interviste, arte e musica per quattro pomeriggi . Si esibiranno Enrico Nigiotti, Dente, Michelangelo e Nada con una novità raccontata dal direttore Costantino D’Orazio: "Ci saranno conversazioni dove solleciterò questi artisti nel rapporto con l’arte, dalla collezione della Galleria a quella contemporanea".

In collaborazione con l’Università degli Studi torna nel parcheggio di Agraria “Unipg Stage“ con i format dei più importanti club umbri arricchiti da special guest. Grande novità è “UniStraPg Stage“, il palco di divulgazione sociale realizzato con l’Università per Stranieri, sulla terrazza di Palazzo Gallenga per parlare di violenza di genere, cultura accessibile e discriminazione nell’industria culturale. Altra novità è “StageGpt“, area con panel dedicati all’intelligenza artificiale organizzati in collaborazione e con il sostegno della Regione, al Tangram in via Bonfigli. Ci saranno anche una “Chill Area “ davanti al Monumento al Caduti di Borgo XX Giugno e “Deejays for Breakfast“, colazioni a suon di musica al T-Trane.

Presenti all’incontro con la Governatrice Tesei e la sindaca Vittoria Ferdinandi, Daniele Parbuono, delegato rettore dell’Università, Francesco Asdrubali, prorettore dell’Università per Stranieri, Costantino D’Orazio, direttore della Galleria Nazionale e Fabrizio Stazi, direttore generale della Fondazione Perugia