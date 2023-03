Musica, accordo tra il ’Calvino’ e il ’Vannucci’

Il "Vannucci" e il "Calvino" di Città della Pieve "accordano gli strumenti". Si chiama "Musica in crescendo" l’accordo di rete sottoscritto dalle Dirigenti scolastiche dei due Istituti pievesi, Maria Luongo e Caterina Marcucci. L’I.C."Pietro Vannucci" e l’I.S.I.S."Italo Calvino", entrambi con percorsi musicali attivi, riconoscendo l’alto valore educativo di cui la musica è espressione, da ora in poi promuoveranno una serie di attività comuni allo scopo di valorizzare, raccordare e potenziare le esperienze musicali già avviate". "La contiguità tra le due scuole – spiegano i protagonisti dell’accordo - favorisce la comunicazione e gli spostamenti di docenti e alunni che potranno utilmente continuare una collaborazione che ha già visto azioni di continuità con lezioni-concerto, attività di orientamento e visite guidate e che quest’anno ha realizzato un’esperienza comune di tipo corale, culminata nella partecipazione al concerto di Natale del Liceo da parte di molti studenti dell’Istituto "Vannucci".

Evento questo particolarmente coinvolgente per tutti gli studenti che hanno affrontato le prove condivise e il momento del concerto con disciplina, serietà ed entusiasmo. La cooperazione – concludono - non potrà che sortire effetti positivi a livello sia di miglioramento dell’offerta formativa degli Istituti che nel campo della crescita personale dei giovani che avranno l’opportunità di ampliare il campo delle esperienze, sperimentare pratiche di apprendimento nuove, stimolare la motivazione e sviluppare la fiducia in se stessi e la gratificazione personale".