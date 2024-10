Museo dell’Opera del Duomo. Il ministro “interrogato“ sui lavori

Una coppia di angeli in marmo di Arnolfo di Cambio e bottega, una Maestà attribuita a Coppo di Marcovaldo, un Polittico e una Madonna con Bambino di Simone Martini figurano tra i tesori del Museo dell’Opera del duomo nella sede nei palazzi papali accanto alla cattedrale. Dal primo settembre questi vasti spazi sono chiusi per lavori in vista del Giubileo. Il sito web dell’ente, che è autonomo, non indica un periodo di riapertura. La deputata del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli ha sollevato dure critiche in un’interrogazione parlamentare al neo ministro della Cultura Alessandro Giuli: "Il museo è chiuso per lavori di riqualificazione fino a data da destinarsi. Un’indeterminatezza che ritengo inaccettabile a poche settimane dall’inizio dell’Anno Santo. Una situazione ancora più grave che denota una gestione inadeguata del polo museale di Orvieto".

Per la portavoce dell’M5S alla Camera "i progetti attinenti al rinnovamento delle strutture espositive e degli spazi in via di riallestimento sarebbero fermi dal 2004, mentre i progetti di adeguamento degli impianti (antincendio, elettrico, climatizzazione) avviati nel 2019 non sarebbero ancora conclusi". Nel suo sito l’Opera, presieduta da Andrea Taddei, riferisce di aver avviato "un piano di valorizzazione del circuito del Duomo" e di aver chiuso i Palazzi papali per realizzare "un nuovo percorso espositivo dedicato al Giubileo e predisporre alcuni interventi di manutenzione. Non è rimasto molto tempo", scrive Emma Pavanelli, chiedendo al ministro "se l’intero complesso ammodernato sarà interamente fruibile in tempo utile per il Giubileo del 2025". Le motivazioni della chiusura vengono sollecitate ufficialmente, ma anche sui programmi che l’Opera del Duomo intende mettere in cantiere per l’anno giubilare non c’è stata ancora molta chiarezza.

Cla.Lat.