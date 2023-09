Musei statali, le novità. Tiziana Caponi direttrice dell’Archeologico a Perugia

Nuovi incarichi e riconferme ai vertici dei musei statali umbri. La Direzione Regionale Musei dell’Umbria annuncia infatti importanti novità nello scacchiere del patrimonio culturale del territorio. L’archeologa Tiziana Caponi è stata nominata direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, a Perugia, e continuerà al tempo stesso a mantenere la guida del Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta. E Giorgio Rocca, anche lui archeologo, è il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Orvieto e della Necropoli Etrusca del Crocifisso del Tufo.

Sono due professionisti di grandi competenze. Tiiziana Caponi si è laureata nel 2003 con il massimo dei voti all’ateneo perugino, dove è stata allieva di Mario Torelli, ha conseguito il dottorato di ricerca in Topografia antica alla Sapienza di Roma e partecipato a campagne di scavi. Già funzionaria archeologa al Polo Museale della Puglia e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta- Andria-Trani e Foggia, è stata responsabile delle collezioni del Museo Archeologico dove, tra l’altro, si è distinta per avere collaborato a mostre, allestimenti, conferenze, attività di valorizzazione e tutela delle collezioni, gestione dei depositi. Giorgio Rocca, laureatosi nel 1998 con il massimo dei voti alla Sapienza, si è specializzato nel 2004 sempre a Roma in Archeologia classica. E’ stato responsabile dell’Ufficio Servizi educativi e didattica alla Direzione Musei Umbria e della gestione dei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, ha partecipato a campagne di scavo e collaborato all’allestimento di mostre.

Sono state riconfermate Maria Angela Turchetti alla direzione dell’Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone e Ilaria Venanzoni a quella del Teatro romano e Antiquarium di Gubbio. Alla luce dei nuovi incarichi e delle riconferme, ecco come si completa il quadro generale delle direzioni dei musei. Villa del Colle del Cardinale è diretta da Ilaria Batassa, Castello Bufalini a San Giustino da Veruska Picchiarelli. La direzione del Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto e dell’Area archeologica di Carsulae è di Silvia Casciarri mentre Paola Mercurelli Salari guida Rocca Albornoz e Museo nazionale del ducato di Spoleto, Tempietto sul Clitunno e Palazzo Ducale di Gubbio.