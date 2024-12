Musei e aree archeologiche non vanno in vacanze. Tutti aperti i luoghi della cultura nel Cuore Verde

I luoghi della cultura statali dell’Umbria non vanno in vacanza: in occasione delle feste, tutti i musei saranno aperti, anche straordinariamente, con visite e attività speciali. A Perugia la Galleria Nazionale dell’Umbria è aperta tutti i giorni tranne a Natale: oggi e il 31 dalle 8.30 alle 17.30, a Santo Stefano e giorni seguenti dalle 8.30 alle 19.30, il primo gennaio dalle 10.30 alle 18.30. Tante le mostra da vedere, “L’età dell’oro“ (nella foto), le foto di “In breve, Robert Doisneau e l’omaggio a Dottori. Il Museo Archeologico Nazionale è aperto tutti i giorni da oggi all’Epifania (ad eccezione di Natale), come l’Ipogeo dei Volumni che offre anche visite guidate il 26, 28 e 29 dicembre alle 10.30, il primo alle 11 e alle 16. Info e prenotazioni allo 075397969. Villa del Colle del Cardinale è chiusa, per i lavori di riqualificazione del giardino.

E ancora, Castello Bufalini a San Giustino è aperto giovedì 26, il primo e il 6 gennaio (9-13 e 15-18), a Gubbio Palazzo Ducale è sempre aperto, tranne domani, dalle 8.30 alle 19.30, il Parco archeologico del Teatro romano si visita il 26, il 28 e il 29 dicembre, dalle 8.30 alle 19.30. A Campello sul Clitunno il Tempietto è aperto dal 26 al 31 (10-15). a Spoleto il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano sono sempre aperti tranne oggi e domani, con visite guidate il Il 26, 27, 28 e 29 dicembre, la Rocca Albornoziana è aperta fino al 6 gennaio con visite guidate ai camminamenti. A Terni l’Area Archeologica di Carsulae è sempre aperta tranne domani e il primo gennaio. Oggi alle 15 visita tematica per adulti, venerdì 27 passeggiata e un laboratorio per bambini. A Orvieto aperti per festa il Museo Archeologico nazionale (tranne domani e il 30) e la Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo (chiusa oggi, domani e il primo gennaio). Il Museo Paleontologico “Boldrini” di Pietrafitta è aperto oggi, il 26 e 31 dicembre, il primo e il 6 gennaio.