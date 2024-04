Musei e aree archeologiche a ingresso libero . Ecco le aperture straordinarie e le visite guidate

Secondo le indicazioni del Ministero della cultura, oggi in occasione della Festa della Liberazione, tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Anche la Direzione Regionale Musei Umbria aderisce all’iniziativa e in alcuni siti organizza iniziative speciali per arricchire la giornata. A Perugia si possono così visitare liberamente la Galleria Nazionale dell’Umbria, aperta dalle 08.30 alle 19.30 con la grande mostra “L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro“ (nella foto), il Museo Archeologico Nazionale (da vedere la mostra “Archeo Design“), l’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone (apertura dalle 9 alle 13.30) e Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto che propone anche visite guidate alle 11 e alle 16. E ancora al Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleto ci sono visite guidate alle 11 e alle 15 e alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato è in programma alle 15.3 la visita guidata alle “La Rocca: da fortezza papale a carcere della città”.

A Gubbio sono da vedere Palazzo Ducale e il Parco archeologico del Teatro Romano con Sistema Museo che organizza la visita guidata della durata di un’ora “Alla scoperta”: alle 11.30 al Teatro Romano e alle 16 a Palazzo Ducale. Al Tempietto sul Clitunno a Campello alle 17 c’è la visita guidata “Un monumento che affascina da secoli”.

Aperti con ingresso libero ci sono anche l’Area archeologica di Carsulae, Castello Bufalini a San Giustino (10-13 e 15.30-18.30), il Museo Paleontologico “Boldrini“ di Pirtrafitta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e Orvieto il Museo Archeologico Nazionale e la Necropoli etrusca del Crocefisso del Tufo,