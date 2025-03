Musa 25 Musica e arte grafica ai terminal . Così il viaggio si arricchisce di emozioni

Note nell’aria e arte grafica mentre aspetti il metrò o imbocchi la rampa della scala mobile. Il viaggio si arricchisce di emozioni. Succede a Perugia grazie ad un’idea per promuovere il sistema di trasporto pubblico locale attraverso due forme d’arte: la musica e il disegno. E’ questa l’ambizione di “Perugia Multiarte Urbana per Spazi di Attraversamento - Musa 25”, presentata oggi ai giardini del Pincetto dal coordinatore dell’iniziativa, Luca Fondacci, dal curatore artistico e presidente dell’associazione culturale Umbria Fumetto, Claudio Ferracci, e dall’assessore allo spettacolo Fabrizio Croce.

Quattro gli eventi (gratuiti) incentrati sull’interazione tra i viaggiatori e le arti visive e sonore. Ogni evento presenterà estemporanee di disegno a mano e sonorizzazioni musicali eseguite in vinile in una fusione unica di creatività e mobilità. Gli spazi selezionati coincidono con alcuni dei principali nodi di attraversamento della città: Pian di Massiano (marzo), Aeroporto Internazionale dell’Umbria (giugno), terminal del minimetrò ai giardini del Pincetto (settembre) e percorso pedonale meccanizzato della Rocca Paolina (novembre).

Oggi il primo appuntamento alle 17 a piazzale Umbria Jazz, con la partecipazione di Sudario Francesco Siena Brando, fumettista e disegnatore e Feel Daniele Tomassini Fly, Dj e produttore musicale. "E’ un piacere per Perugia - dice Croce - ospitare questa prima edizione dedicata agli utenti di un servizio pubblico che resta tra i più importanti per garantire la vivibilità e la salubrità delle nostre città. Fumettisti e Dj saranno in campo per valorizzare in modi del tutto originali i sistemi del trasporto pubblico locale, animando luoghi che spesso attraversiamo in fretta e con disattenzione".

Silvia Angelici