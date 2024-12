“Mura virtuali“, un territorio protetto dai varchi elettronici

NARNI "Il nostro è l’ unico grande Comune umbro a vincere il bando sicurezza 2024. E’ arrivata l’ufficialità del Ministero". Lo annuncia l’assessore comunale alla sicurezza urbana, Luca Tramini. "La graduatoria era uscita da un po’ ma aspettavamo la nota ufficiale del Ministero degli Interni, tramite la Prefettura. E’ motivo di orgoglio essere l’unico grande comune umbro a rientrare nel bando sicurezza 2024". "Grazie a questo bando di 115mila euro e a un altro progetto da 114 mila euro, fondi qualità aria – continua Tramini – , abbiamo la possibilità di portare a termine, nel più breve tempo possibile, il nostro progetto di ‘Mura virtuali’ per tutelare i nostri cittadini ed il nostro territorio". Un progetto che nasce con l’intento di far dormire sonni tranquilli ai cittadini narnesi, soprattutto quelli delle frazioni più lontane dal centro e più difficili da pattugliare anche per le forze dell’ordine. “In questo senso può venire in soccorso la tecnologia ed un pizzico di creatività, così è nato il progetto delle ‘Mura virtuali’ - conclude Tramini -, grazie ai progetti portati avanti in questi anni siamo riusciti a trovare fondi per quasi 300 mila euro. Fondi che permetteranno nel 2025 di installare 15 varchi che controlleranno circa il 70% del nostro territorio, con l’obiettivo di arrivare al 100% nei prossimi due anni. Un lavoro importante che già sta dando i primi risultati a tutela della sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio"