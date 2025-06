Muore stroncato da un malore. La città piange Giorgio Crisostomi

E’ un post dell’ex vicesindaco Andrea Giuli a dare la notizia del lutto: "Mentre andava al mare con Michela e la figlioletta, se ne è andato improvvisamente Giorgio, colonna portante e storica dell’Asd Avis Terni, il falegname del torrente Serra. Giorgetto mancherà molto a tutti noi, tanti, che lo abbiamo conosciuto e incrociato sul nostro cammino. Persona di poche, misurate parole, ma sorriso dolce e grande anima. Realmente una brava e limpida persona. Un artigiano discreto e fantasioso. Sempre disponibile. Veramente una cosa crudele. Deve essere vero che, troppo spesso, sono i migliori di noi a lasciarci anzitempo".

Giorgio Crisostomi, 53 anni, era molto noto in città non solo per la sua maestrìa di artigiano e artista del legno, ma anche come sportivo. Con un passato nel ciclismo, da decenni era un nome noto nel podismo, grazie a lui in molti si sono avvicinati al running. Sui social si susseguono i messaggi di cordoglio. Così l’Amatori Podistica Terni: "Caro Giorgio, ci hai lasciati troppo presto, grande è stata la tua passione per la corsa e per la Maratona di San Valentino. Sarai sempre con noi, nei nostri pensieri e nei nostri cuori, in ogni gara, in ogni chilometro percorso, in ogni fatica condivisa. A nome di tutti gli amici del gruppo Amatori Podistica Terni, ti salutiamo con infinita gratitudine per i momenti passati insieme e la collaborazione che hai donato. Un abbraccio forte alla tua famiglia, ai tuoi cari. Siamo vicini a loro in questo momento di immenso dolore. Ciao Giorgio, che la tua corsa prosegua leggera tra le nuvole".

Un saluto a Giorgio anche dalla Comunità di Sant’Egidio: "Che il Signore ti accolga tra le sue braccia, noi saremo sempre vicini alla tua famiglia". Così l’Atlethic Terni: "Apprendiamo con enorme dolore e sconcerto l’improvvisa scompars di Giorgio Crisostomi, colonna portante e storica dell’Asd Avis Terni. L’Athletic Terni tutta, gli atleti e i dirigenti, si stringono intorno alla famiglia di Giorgio, molto conosciuto in città e nel quartiere Sant’Agnese dove gestiva con passione la sua bottega di falegname. Giorgio era un vero amante del nostro meraviglioso sport, una persona di poche parole ma dal sorriso dolce e l’animo buono e sincero, sempre disponibile ed eccezionalmente bravo nel suo lavoro. Mancherai tantissimo a tutto il nostro mondo sportivo. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia".

Giorgio non ha mai lasciato indietro nessuno, di corsa sulla strada così come nella vita. I funerali domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria del Carmelo, in via Fratelli Cervi.