Muore schiacciato dal trattore. L’uomo, 65 anni, lavorava su un terreno di proprietà

Si allunga la tragica scia di sangue che investe da settimane l’Umbria, in un periodo nero che sembra non voler terminare. L’ultima vittima di un incidente sul lavoro è Roni Mocio, imprenditore orvietano di 65 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio a causa di una fatale disgrazia, mentre era intento ad alcuni lavori di movimento terra in una sua proprietà in zona Acqua Fredda ad Orvieto scalo, in un terreno che si trova vicino via Costanzi a poca distanza dalla ferrovia. Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, al comando del capitano Nicola Parente, che sono giunti sul posto insieme a una squadra di vigili del fuoco di Orvieto, l’imprenditore sarebbe rimasto vittima del ribaltamento del trattore di cui era alla guida. Si sta ora cercando di capire quale sia stata la causa del ribaltamento, ma è probabile che il tratto accidentato del terreno che stava percorrendo il mezzo agricolo possa essere stato verosimilmente all’origine del rovesciamento del trattore.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso anche se i riscontri effettuati e la stessa posizione in cui è stato trovato il mezzo meccanico non lasciano ipotizzare spiegazioni diverse dalla tragica fatalità, secondo una dinamica peraltro molto ricorrente in questi incidenti che troppo spesso si verificano nelle campagne umbre. Gli inquirenti hanno comunque sottoposto a sequestro il trattore per accertare eventuali guasti al mezzo. I soccorsi sono stati tempestivi, ma quando i sanitari del 118 di Orvieto sono giunti sul posto, il cuore di Roni Mocio aveva purtroppo cessato di battere. Mocio che lascia una moglie ed una figlia, era molto conosciuto in città, proveniendo da una nota famiglia di imprenditori della zona che possiede varie proprietà nell’Orvietano ed essendo titolare con il fratello anche di una azienda nel settore degli impianti idraulici e di riscaldamento.